Ecco le parole del famoso giornalista Fabrizio Biasin che ha parlato del possibile rinnovo di contratto di Skriniar con l’Inter.

Sono queste le parole di Fabrizio Biasin in diretta su Twitch, ecco cosa dice sull’Inter: “Skriniar? L’ho detto più volte anche nei giorni di massimo ottimismo io. Per quanto ne so io, l’ottimismo di Marotta c’è perché esiste una trattativa. E già questo è considerato un importante punto di partenza vista la situazione della scorsa estate.“

Conclude così: “A me hanno sempre detto che bisognava trovare l’incastro giusto a livello economico ed è più complicato. So e ribadisco da diverse settimane che entro Natale vuole arrivare a una soluzione, che sia positiva o negativa. La speranza è che sia positiva. Viceversa si cercherà di ragionare su un futuro con altri difensori. Il tentativo è quello di chiudere entro il 25 dicembre in un senso o nell’altro.“

