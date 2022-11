Il Torino è interessato a Ibrahim Sulemana, centrocampista ghanese classe 2003 in forza all’Hellas Verona in Serie A

Il Torino sta studiano i possibili rinforzi in vista del calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da il Corriere di Verona, i granata sarebbero interessati a Ibrahim Sulemana dell’Hellas Verona.

Il centrocampista ghenese classe 2003 si è messo in luce in questa prima parte di stagione in gialloblù, tanto da attirare l’attenzione del club granata.

L’articolo Torino, interesse per Sulemana del Verona proviene da Calcio News 24.

