Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, si è espresso così in merito ai progetti del calciomercato Inter per il reparto portieri

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Fabrizio Biasin anticipa quelle che saranno le mosse del calciomercato Inter per completare il reparto dei portieri per la prossima stagione.

PORTIERI INTER – «Il futuro della porta Per me il titolare dell’Inter l’anno prossimo sarà ancora Sommer. Sul secondo mi aspetto un profilo conscio di dover fare la riserva. La mia sensazione è che l’Inter prenderà un secondo portiere che poi più avanti possa diventare il primo. Anche qualche profilo in Sudamerica magari».

L’articolo Biasin svela: «Il portiere dell’Inter per l’anno prossimo sarà lui, ho questa sensazione» proviene da Inter News 24.

