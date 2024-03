Bologna Inter, Inzaghi sfida la sua “bestia nera”: domani servirà un’impresa al Dall’Ara. Gli ultimi precedenti tra le due squadre

Manca soltanto un giorno a Bologna Inter e Simone Inzaghi è conscio di come l’ostacolo Thiago Motta sia uno degli ultimi ostacoli – ma dei più ostici – da superare per il cammino verso lo scudetto della seconda stella. I rossoblù, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport, rappresentano una “bestia nera” per il tecnico nerazzurro.

Due anni fa la squadra di Inzaghi incagliò in un brusco KO nel famoso recupero di Serie A, perdendo poi lo scudetto nel duello a distanza contro il Milan. Anche quest’anno, nella gara d’andata, i nerazzurri sono stati fermati dal pari, mentre a sancire l’eliminazione dalla Coppa Italia per la beneamata è stata proprio la squadra dei ragazzi terribili di Thiago Motta. Anche lo scorso anno era arrivata un’altra sconfitta. Insomma, lo score del recente passato è negativo, inoltre i rossoblù non perdono in casa da 13 giornate: ecco perché domani al Dall’Ara, Lautaro e compagni dovranno compiere un’impresa se vorranno portare a casa i tre punti.

L'articolo Bologna Inter, Inzaghi sfida la sua "bestia nera": domani servirà un'impresa al Dall'Ara proviene da Inter News 24.

