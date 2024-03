Il GM WeBuild, Ferrari, società che si occuperà della ristrutturazione di San Siro ha parlato dopo l’incontro con Inter, Milan e Sala

Intercettato da alcuni giornalisti al termine dell’incontro tenutosi a Palazzo Marino con il sindaco di Milano Giuseppe Sala ed i rappresentati dell’Inter (l’AD Alessandro Antonello) e del Milan (il presidente Scaroni), il general manager di WeBuild, Massimo Ferrari, ovvero la società alla quale sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione di San Siro, ha parlato così.

FERRARI – «Troppo presto per parlare di qualunque cosa. Confermo che ci vorranno tre mesi per lo studio di fattibilità. Per il resto parla il sindaco».

L'articolo San Siro Inter, Ferrari (WeBuild) chiarisce: «Questi i tempi per lo studio di fattibilità, per il resto parlate col sindaco» proviene da Inter News 24.

