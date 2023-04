Biasin svela: «L’Inter ci provò per Vlahovic dopo l’addio di Lukaku. Ma la Fiorentina…». Questa la rivelazione del noto giornalista

Il noto giornalista Fabrizio Biasin a Calciomercato.it ha svelato un retroscena di mercato che poteva vedere Vlahovic all’Inter.

“Nell’estate dell’addio di Lukaku, l’Inter provò a bussare alla Fiorentina che però aveva rifiutato 70 milioni dall’Atletico Madrid e i nerazzurri non potevano offrire tanto per lui. Il primo pensiero fu su di lui ‘proviamo a fare questo miracolo’ ma non se ne fece niente”.

L'articolo Biasin svela: «L'Inter ci provò per Vlahovic dopo l'addio di Lukaku. Ma la Fiorentina…» proviene da Inter News 24.

