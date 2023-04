Il Milan mette gli occhi su un gioiello della Lega Pro per la prossima sessione di calciomercato. Le ultime

Il Milan segue con attenzione un gioiello che milita in Lega Pro. Si tratta di Stiven Shpendi, attaccante classe 2003 del Cesena già autore di 12 gol in questa stagione. Come riporta il Corriere di Romagna, oltre ai rossoneri sull’albanese ci sono gli interessamenti di Napoli, Fiorentina, Sassuolo e Lecce oltre che di qualche club di Premier League tra cui il Chelsea.

Il futuro del talento dei romagnoli dipenderà molto probabilmente dall’esito della stagione. Se il Cesena dovesse conquistare la promozione in Serie B sarebbe più facile trattenere Shpendi, per continuare a farlo crescere in una categoria superiore. Se invece i bianconeri restassero in Lega Pro, la formula giusta potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto.

