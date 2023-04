Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla così del match di ritorno di Champions League tra Napoli e Milan

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla così del match di ritorno di Champions League tra Napoli e Milan. Le sue dichiarazioni a Dazn.

«Match combattuto che si risolverà sul filo del rasoio. Un’italiana tornerà in semifinale di Champions ed è positivo. Primi quattro posti? Io sono convinto la classifica possa ancora cambiare. Eravamo messi piuttosto male e dicevo ai ragazzi che non era impossibile, ora non dico che è facile. C’è solo da lottare e andare avanti di partita in partita.»

The post Napoli Milan, Sarri: «Match combattuto, si gioca sul filo del rasoio» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG