Sul giornale Libero, il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin commenta l’assemblea degli azionisti dell’Inter.

Sono queste le parole del giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin che su Libero analizza l’assemblea degli azionisti dell’Inter: “È andata in scena l’assemblea degli azionisti Inter, non capitava dal 2019 e, certo, non è stata affatto banale. Il motivo è semplice, ha parlato patron Steven Zhang e non ha usato giri di parole. In particolare ha smentito chi, nel recente passato, ha parlato di un possibile passaggio di consegne della maggioranza del club, a fronte di un’offerta da 1,2 miliardi.“

Conclude così il giornalista: “Tra gli altri, per dire, noi di Libero e il Financial Times. Ecco, il numero 1 del club ha seccamente smentito questo genere d’ipotesi e, anzi, ha clamorosamente rilanciato per un futuro a lunghissimo termine. Le certezze, invece, sono due. La prima: la famiglia Zhang ha riportato l’Inter al livello che le compete e non riconoscerlo sarebbe irriguardoso. Soprattutto, non è detto che “nuovi proprietari” significhino “successi in serie”, anzi. La seconda: un futuro a lungo termine degli Zhang deve giocoforza passare da un risanamento a monte.“

