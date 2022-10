Gotti: «Bastoni potrebbe rientrare per il match contro il Milan». Le parole del tecnico dello Spezia

Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa dei suoi calciatori infortunati, parlando anche in ottica di Milan-Spezia. Ecco le parole del tecnico dello Spezia:

«Per Kovalenko se ne parlerà a gennaio. Bastoni sta provando ad affrettare i tempi, spero sia a disposizione per Milano ma potrebbe non essere così. I tempi sono stretti, potremmo rivederlo subito come a gennaio».

