Iran, arrestata l’ex leggenda del calcio Ali Daei! Svelato il motivo che ha portato a questa decisione

Come riferito dal Times, Ali Daei, ex leggenda del calcio iraniano, è stato arrestato nella giornata di ieri in seguito alle proteste successive alla morte della giovane Mahsa Amini.

Daei sarebbe stato arrestato a Saqqez, nel corso di una manifestazione in ricordo della ragazza.

L'articolo Iran, arrestata la leggenda Ali Daei! Svelato il motivo proviene da Calcio News 24.

