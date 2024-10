L’attaccante francese è l’unico calciatore nerazzurro con una clausola rescissoria per cui una sua partenza non si può escludere a priori. Marcus Thuram, approdato all’Inter solamente un anno e qualche mese fa, ha dimostrato di essere un attaccante di prim’ordine, contribuendo con prestazioni eccezionali alla conquista di importanti traguardi dalla squadra. Dotato di un talento riconosciuto su scala internazionale, il figlio d’arte si è subito imposto come una pedina cruciale nello scacchiere della squadra milanese, affermandosi come un vero trascinatore grazie ai suoi gol e al suo contributo in campo. Tuttavia, nonostante il legame creatosi con la squadra e i tifosi, il futuro del francese potrebbe essere altrove. Il possibile colpo di scena L‘Inter potrebbe però salutare Thuram l’estate prossima. Fichajes.net parla di un interesse concreto da parte di squadre di Premier League e Liga, tra le quali spiccano Tottenham, Aston Villa e Atletico Madrid, pronte a investire cifre importanti […]

Leggi l’articolo completo Big estere su Thuram: l’Inter pronta a duellare con la Juve per l’eventuale sostituto, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG