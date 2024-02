L’ex centrocampista del Milan e della Lazio, Lucas Biglia, ha annunciato di lasciare il calcio: ecco le dichiarazioni dell’argentino

Intervistato da Olé, Lucas Biglia ha annunciato la propria decisione di appendere gli scarpini al chiodo. L’ex centrocampista del Milan e della Lazio abbandonerà il calcio: ecco la volontà dell’argentino per il proprio futuro.

ANNUNCIO – «Ho preso la decisione sul ritiro. Sarà un ritiro forzato. Sono venuto in Italia per fare il corso da allenatore. Ci sono state chiamate da Argentinos e Indipendente, lo apprezzo. Ma non rientrava nei piani famigliari».

