I biglietti per Empoli Monza usciranno a breve. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi al Castellani

Tramite il sito ufficiale, l’Empoli (dopo l’ultima gara in casa disputata contro il Milan) ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti per il contro il Monza.

IL COMUNICATO – Empoli Football Club informa che sono in vendita i tagliandi per Empoli-Monza, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma domenica 21 gennaio 2024 alle ore 15.00 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore i biglietti sono disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa).

Per i settori di Maratona Superiore i tagliandi sono in vendita su tutto il circuito VIVATICKET con la sola esclusione dei punti vendita della regione Lombardia oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa) con la sola esclusione per i residenti nella regione Lombardia (con autodichiarazione di residenza). La vendita online per le persone con cittadinanza straniera è sempre attiva.

Per il settore Curva Nord, i tagliandi sono in vendita su tutto il circuito VIVATICKET per i soli residenti in Toscana ed è attiva nei soli punti vendita della Regione Toscana; sempre per i soli residenti in Toscana (con autodichiarazione di residenza) sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it. La vendita online per le persone con cittadinanza straniera è sempre attiva.

