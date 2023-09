Ecco tutte le informazioni per quanto concerne la vendita dei pacchetti in casa Inter della Champions League 2023-2024

Tramite un comunicato ufficiale, sono stati comunicati i pacchetti Champions League dell’Inter per quanto concerne il girone.

IL COMUNICATO – «Tutti gli abbonati hanno potuto confermare il loro posto di campionato prima del sorteggio, garantendosi i migliori posti ed il miglior prezzo: uno dei tanti vantaggi di essere abbonati! I posti non confermati vengono messi a disposizione di tutti i titolari di tessera Siamo Noi, che potranno acquistare il pacchetto di tre partite e risparmiare rispetto all’acquisto dei biglietti per le singole gare. Sono quindi inclusi anche tutti gli abbonati al campionato che non hanno acquistato nel periodo loro dedicato. La vendita ha il via dalle ore 12 di oggi, martedì 5 settembre, fino alla mezzanotte di giovedì 7 settembre – salvo esaurimento disponibilità. Il pacchetto sarà caricato sulla tessera Siamo Noi, che dovrà quindi essere utilizzata per accedere allo stadio».

L’articolo Biglietti Inter, ecco tutte le informazioni sul pacchetto Champions League proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG