Biglietti Inter-Milan di Champions, il comunicato del club nerazzurro: «Stop al cambio nominativo»

Questo il comunicato dell’Inter per la nuova fase di vendita dei biglietti per il derby di Champions League con il Milan:

“FC Internazionale Milano comunica che giovedì 4 maggio alle ore 14.30 inizierà la prima fase di vendita dedicata agli abbonati, i quali potranno acquistare (come ormai consuetudine nei big match) biglietti per gli amici interisti. Il Club dà precedenza a chi è abbonato ad almeno 4 stagioni consecutive, un premio alla fedeltà.

La vendita avverrà solo ed esclusivamente online, previa iscrizione ad inter.it. Sono attese ovviamente code virtuali che richiederanno di tenere una finestra del browser aperta, in attesa del proprio turno, mentre si possono svolgere anche altre attività. Non è necessario collegarsi prima delle ore 14.30 al sito Inter.it mentre è consigliato effettuare la login prima di collegarsi alla pagina di acquisto.

Per i biglietti acquistati dalla giornata di oggi in avanti, ossia nella fase di vendita anticipata per abbonati, soci InterClub ed eventuali titolari SiamoNoi, non sarà possibile effettuare il cambio di nominativo dell’utilizzatore. Il Club invita quindi tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l’accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. Inoltre, ogni abuso riscontrato dalla Società potrà comportare l’annullamento dei biglietti precedentemente acquistati per violazione dei termini e condizioni di acquisto.

La anticipata riservata agli abbonati prevista inizialmente per mercoledì 3 maggio, che potranno acquistare fino ad altri 2 biglietti a testa, slitta a giovedì 4 e venerdì 5 maggio. Saranno infatti due le giornate dedicate, in modo tale da distribuire gli abbonati in gruppi e dimezzare le connessioni simultanee al sito. Offrire, in sintesi, un servizio migliore. Sarà garantita disponibilità di biglietti in entrambe le date.

Giovedì 4 maggio dalle ore 14.30 a mezzanotte potranno accedere alla vendita anticipata gli abbonati alle ultime 4 (o più) stagioni consecutive con capienza stadi 100%: stagione 22-23 + 19-20 + 18-19 + 17-18. Questo gruppo è composto da circa 15.000 tifosi, tra cui ci sono anche abbonati da 7-8 o anche 10 e più stagioni consecutive, i quali avranno quindi priorità e prima scelta dei posti, premiando la fedeltà. Sarà necessario usare il numero della tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento Serie A 22-23.

Venerdì 5 maggio dalle ore 14.30 a mezzanotte potranno accedere alla vendita anticipata tutti gli altri abbonati. Chi ha comprato nella giornata di giovedì 4 maggio non potrà comprare ulteriori biglietti in questa fase di vendita: pertanto si richiede ai tifosi la massima collaborazione, ossia evitare di collegarsi comunque al sito per provare ad acquistare venendo respinti al termine della procedura

La vendita anticipata consente quindi di agevolare l’acquisto di biglietti aggiuntivi da parte degli abbonati, che potranno andare allo stadio insieme agli amici interisti, ai familiari o semplicemente regalare un evento unico a chi ha il DNA Nerazzurro”.

L’articolo Biglietti Inter-Milan di Champions, il comunicato nerazzurro: «Stop al cambio nominativo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG