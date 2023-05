Edin Dzeko, autore di una doppietta nel match vinto dall’Inter contro l’Hellas Verona, ha parlato così a fine partita

Intervenuto ai microfoni di InterTV al termine di Hellas Verona-Inter, Edin Dzeko ha rilasciato queste dichiarazioni.

LE PAROLE –: «È sempre questione di tempo per i gol, le presenze ci sono state, succede che gli attaccanti non facciano gol per un periodo, bisogna essere calmi perché prima o poi arriva come oggi. L’importante è che la squadra stia bene. Per noi è sempre difficile contro squadre di bassa classifica ma oggi è andata bene, si è visto già ieri in allenamento, ci dicevamo ‘se giochiamo così faremo una grande partita’ e così è stato. Tra l’altro nel primo tempo il loro portiere ha fatto diverse belle parate, in alcune partite ci è mancato quel qualcosa in più, non è facile giocare ogni 3 giorni, ma ora manca poco e bisogna continuare così, stiamo dimostrando che squadra siamo. E ora Ogni partita è importantissima ora, per la Champions o per la finale di Istanbul, bisognava portare punti a casa e da domani pensare a Roma. La partita di oggi finisce qui, ora bisogna fare un’altra grande prestazione a Roma».

L’articolo Dzeko a InterTV: «Per noi è difficile contro queste squadre, oggi è andata bene» proviene da Inter News 24.

