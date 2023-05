Valentin Carboni, giovanissimo attaccante dell’Inter, è finito nella lista dei convocati dell’Argentina per il Mondiale U20

Ancora un’occasione per mettersi in mostra con la maglia dell’Argentina per Valentin Carboni, attaccante dell’Inter, stavolta con l’Under 20. Il classe 2005 è stato convocato da Javier Mascherano per partecipare al Mondiale U20.

Nella lista, presenti anche altri due calciatori che giocano in Serie A: si tratta di Soulé della Juventus e Romero della Lazio.

L’articolo Inter, Carboni convocato con l’Argentina per il Mondiale U20 proviene da Inter News 24.

