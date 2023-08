Ecco tutte le informazioni per quanto concerne la vendita dei biglietti per Inter-Milan in quel di San Siro. I dettagli

Tramite un comunicato ufficiale, sono stati comunicati i prezzi dei biglietti per Inter-MIlan. Ecco il comunicato completo.

IL COMUNICATO – «La prima fase prenderà il via alle ore 10.30 di martedì 22 agosto. Riguarderà i soli abbonati al secondo anello blu, i quali potranno scegliere qualsiasi posto, fino alla mezzanotte. Si ricorda infatti che da questa stagione 23-24 l’abbonamento al secondo anello blu è tornato a non includere il Derby, per il quale viene offerta una finestra di vendita prioritaria di un giorno e a condizioni agevolate rispetto alle successive fasi di vendita.

La seconda fase prenderà il via alle ore 10.30 di mercoledì 23 agosto e si concluderà a mezzanotte. Riguarderà tutti gli abbonati alla Serie A 23-24, i quali potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti. Si dovrà utilizzare il numero della tessera SiamoNoi per accedere alla vendita.

Dalle ore 10:30 di giovedì 24 agosto e fino a mezzanotte, la vendita sarà estesa anche ai Soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purchè tutti soci attivi alla stagione 2023-24.

Dalle ore 10.30 di venerdì 25 agosto si aggiungeranno infine anche tutti i titolari di una tessera ‘SiamoNoi’ attiva e sottoscritta entro il 31 luglio. La vendita si concluderà la mezzanotte di martedì 29 agosto.

Sarà poi la volta della prevendita dedicata ai titolari di carte Mastercard, che dalle 10:30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 30 agosto potranno acquistare fino a 2 biglietti in anteprima rispetto alla eventuale vendita libera».

L’articolo Biglietti Inter-Milan, ecco tutte le informazioni sul derby di Milano proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG