Domani sera il Milan scenderà in campo contro il Borussia Dortmund in Champions League. Sarà sold out di biglietti

San Siro risponde presente. Domani sera il Milan scenderà in campo contro il Borussia Dortmund in Champions League. Sarà sold out di biglietti:

inoltre il club invita tutti i tifosi che domani sera riempiranno gli spalti di San Siro, a portare con sè la sciarpa del Milan, per accogliere i calciatori all’ingresso in campo e rendere tutto lo stadio colorato di rossonero

The post Biglietti Milan Dortmund: San Siro risponde ancora una volta presente, sarà sold out appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG