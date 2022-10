Domenica sera il Milan affornterà in trasferta il Torino. In vista del match si va verso il sold out di biglietti

Secondo la Gazzetta dello Sport fino a ieri sera, erano stati già venduti circa 23.000 biglietti. Restano disponibili gli ultimi tagliandi, a macchia di leopardo, un po’ in tutti i settori, acquistabili presso i soliti canali della società.

