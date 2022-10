Conferenza stampa Dionisi, il tecnico del Sassuolo parla alla vigilia del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Alessio Dionisi, mister del Sassuolo, ha parlato in vista del match contro il Napoli.

NAPOLI – «Rispettiamo tantissimo il Napoli. Bisogna essere ambiziosi e presuntuosi per pensare di andare a casa loro e creare le occasioni e ottenere un risultato positivo. Napoli quasi ingiocabile, ma vogliamo metterli in difficoltà. Noi cercheremo di non snaturarci sapendo che dovremo difenderci bene e sfruttare gli spazi che lasceranno».

BERARDI – «Penso si stia allenando ancora ma non con la squadra. Domani non ci sarà e non so quando tornerà, ma è positivo che stia lavorando».

NAPOLI DA SCUDETTO – «Penso che sul Napoli vadano sprecati solo aggettivi positivi, sta facendo bene e lo dimostra la striscia di risultati. Hanno giocatori tecnici e fisici, è una grande squadra. Dopo 11 gare qualcosa si delinea, ma non è tutto cambiato».

