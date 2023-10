Alberto Bigon, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Radio Anch’io Sport della prestazione degli azzurri contro il Milan

PAROLE – «Ripetersi è difficile a tutti i livelli, figuriamoci per il Napoli che quest’estate ha perso Kim, la sua cessione ha squilibrato le dinamiche difensive della squadra. E poi al momento manca pure Osimhen. Non è così facile ripetersi e aggiungo che c’è una squadra che non ha le coppe, per infortuni e gestione delle risorse peserà molto alla fine. La Juve non è la squadra più forte, ma sarà lassù con le più forti fino alla fine. Eccessive le critiche a Garcia Direi proprio di sì. Sta lavorando per trovare nuovi equilibri e non è così facile. La cosa più importante è che ieri si sia rivisto il Kvaratskhelia della scorsa stagione dopo una normalissima fase di involuzione del ragazzo. Ha dimostrato di poter tornare quello di prima. Da Koulibaly a Kim era un grande punto interrogativo, ma poi è diventato esclamativo, Kim ha fatto addirittura meglio. Per ora, invece, il sostituto Kim (Natan, ndr) non è a quei livelli, c’è da lavorare molto».

