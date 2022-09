Diego Alberto Bigon, ex allenatore del Napoli dello Scudetto, ha parlato della sfida contro il Milan ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

«Ho trascorso dieci anni al Milan con Rivera, il più grande, per me, di tutti i tempi. Compagni in campo, amici fuori. C’era feeling, eravamo vicini anche di casa: io in via Washington, lui dalle parti di San Siro. Come calciatore lo Scudetto della Stella è stato il traguardo più bello, un’impresa. Erano tutti giovani e poco esperti. Quel Milan può essere paragonato a quello di Pioli»

