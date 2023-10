Il difensore dell’Udinese Bijol ha parlato nel salotto di Udinese Tonight in vista del match contro il Milan

Le parole del difensore dell’Udinese Bijol nel salotto di Udinese Tonight in vista del match contro il Milan:

«Quando vedo il calendario vedo solo opportunità per la nostra squadra . Andiamo a Milano, non possiamo sbagliare niente e non abbiamo niente da perdere»

The post Bijol avvisa il Milan: «Non abbiamo nulla da perdere» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG