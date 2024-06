Il difensore centrale dell’Udinese Jaka Bijol viene definito da diversi quotidiani sportivi italiani un obiettivo di mercato dei nerazzurri.

Jaka Bijol ha parlato della salvezza raggiunta in extremis dall’Udinese a Rtvslo: “È stata una nuova esperienza per me. Nel calcio si superano molti ostacoli e questa stagione è probabilmente una delle più difficili della mia carriera. Ci sono stati molti più bassi che alti, ma alla fine siamo riusciti a salvarci. La stagione va dimenticata al più presto, sono sicuro che i nuovi risultati saranno migliori”.

Stefan De Vrij

Sul futuro

Lo sloveno è stato accostato all’Inter in vista della prossima stagione e lui non si è sbilanciato più di tanto: “Vedremo. Nel calcio le cose cambiano velocemente, non sai mai cosa ti aspetta. Per il resto non posso lamentarmi, all’Udinese mi trovo bene, anche se questa stagione è stata davvero molto difficile e non vorrei ripeterla. Giampaolo Pozzo è prima di tutto un grande tifoso, poi quello che gli spetta in base al suo ruolo ha le sue idee e gode anche del rispetto della squadra tutto significava molto per lui, quindi anche noi eravamo molto felici per lui”.

La situazione

I dirigenti nerazzurri seguono diversi profili per la difesa: l’obiettivo potrebbe essere quello di ringiovanire la parte centrale del reparto a 3 visto che De Vrij ed Acerbi hanno rispettivamente 32 e 36 anni. Bijol sicuramente costa meno rispetto a Buongiorno.

