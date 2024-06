La vicenda del prolungamento del contratto dell’attaccante argentino si sta trasformando in un tormentone: le versioni dell’accaduto sono tante e varie.

L’Inter sta cercando da mesi di rinnovare il contratto del suo capitano Lautaro Martinez ma la trattativa si sta protraendo sempre più alimentando voci più o meno aderenti alla realtà. Pubblicamente le parti in causa hanno sempre fatto sapere di avere lo stesso obiettivo, ovvero proseguire insieme.

Nodo richiesta

Il giallo riguarda lo stipendio richiesto dal numero 10: per mesi si è pensato che Lautaro chiedesse 10 milioni a stagione mentre ora sempre più fonti rivelano che il Toro voglia un ingaggio a salire che parta da 12 per aumentare di 2 milioni ad ogni stagione.

Lautaro Martinez

L’indiscrezione

Tuttosport sostiene che i dirigenti nerazzurri inizino a pensare che l’agente Camano abbia “giocato” quando ha sbandierato ottimismo per la chiusura dell’affare dopo l’incontro avvenuto a Madrid prima della sfida con l’Atletico che poi ha sancito l’eliminazione dalla Champions League di Lautaro e soci.

Prospettive estere

In questa situazione di incertezza non è detto che anche in caso di mancato rinnovo non si vada avanti comunque insieme; il quotidiano piemontese ricorda però come delle big europee solo il Paris Saint Germain potrebbe aver bisogno di un centravanti. Real Madrid e Barcellona per motivi diversi molto difficilmente potrebbero pensare di imbastire una trattativa con l’Inter; c’è anche da dire che lo score europeo del Toro è poverissimo e non aiuta, per lui solo 5 goal in Champions finora.

