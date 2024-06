Non è mai stato in dubbio il prolungamento di contratto dell’allenatore, così come anche quello di Nicolò Barella, la settimana prossima si metterà nero su bianco.

L’Inter riparte da Simone Inzaghi: il tecnico rinnoverà il contratto probabilmente la settimana prossima in via ufficiale e poi ci sarà il primo summit di mercato.

Il nuovo legame

I dettagli del nuovo accordo si conoscono già e c’è un’intesa di massima: l’allenatore piacentino firmerà fino al 2027 con ingaggio di 6,5 milioni a stagione. L’ex Lazio diventerà, complice l’addio di Allegri alla Juventus, il più pagato in Serie A anche se ben presto potrebbe superarlo proprio l’ex Inter Conte qualora, come sembra, firmasse per il Napoli ad 8 milioni a stagione.

Simone Inzaghi

Le richieste sul mercato

Inzaghi ha conosciuto i membri di Oaktree che tra l’altro conoscevano già il suo modo di lavorare. Nei prossimi giorni il tecnico incontrerà anche i dirigenti per discutere del mercato: ora l’allenatore può avanzare richieste in maniera più decisa anche se l’obiettivo primario è comunque prestare attenzione ai conti. Inzaghi secondo la Gazzetta dello Sport chiederà, per quanto possibile, di mantenere la rosa così com’è. Se fosse possibile poi servirebbero un portiere di prospettiva, un difensore centrale più giovane e soprattutto veloce rispetto a Acerbi e De Vrij ed una quinta punta. Senza però l’uscita (molto difficile) di Arnautovic può arrivare per motivi di lista UEFA solo un elemento cresciuto nel vivaio: ecco perché si pensa ad Andrea Pinamonti.

