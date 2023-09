Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter nella terza giornata di campionato

Con amarezza Cristiano Biraghi ai microfoni di SKY parla della sconfitta della sua Fiorentina contro una straripante Inter.

PARTITA- «Abbiamo giocato in un campo molto difficile: sono la squadra più forte d’Italia e se non sei al 110% rischi di fare queste sconfitte. Arrivavamo da una partita in cui abbiamo speso tantissimo giovedì, finché siamo riusciti abbiamo retto e poi ci siamo un po’ mollati. Spero che questa sconfitta ci porterà qualcosa.

Anche l’anno scorso c’era differenza con loro, sono attrezzati per la finale di Champions: però abbiamo sempre giocato molto bene, abbiamo anche vinto qui l’anno scorso. Oggi purtroppo eravamo veramente al limite delle forze. I cori della Curva Nord? Sono contento che ogni volta che vengo qua mi riservano questa accoglienza, mi fanno emozionare»

L’articolo Biraghi sulla sconfitta contro l’Inter: «E’ la squadra più forte d’Italia» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG