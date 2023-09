L’Inter ha concluso la terza giornata di campionato con tre vittorie consecutive, l’ultima contro la Fiorentina. In Europa tremano

Come riporta Sportmediaset, l’Inter quest’anno è partita con la quinta marcia inserita.

Con solo 3 vittorie su 3 in campionato, ma anche senza subire alcuna rete. Nessuna squadra in Europa è riuscita a fare altrettanto. I nerazzurri hanno il miglior attacco (8 gol) e la miglior difesa (0) in Serie A.

Inoltre, altra chicca storica: era dal 1966 che l’Inter non iniziava il campionato senza subire gol nelle prime tre partite.

L’articolo Inter, nessuno come i nerazzurri in Europa: il dato che fa tremare proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG