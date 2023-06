Birindelli blinda Allegri, le dichiarazioni in esclusiva: «Non vedo un motivo per non ripartire da lui»

Alessandro Birindelli ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni su Allegri.

ALLEGRI – «Penso che abbia detto tutto lui nell’intervista di ieri sera. Chiaramente sono domande da fare alla società, bisogna capire che intenzioni ha e che obiettivi e che futuro vuole affrontare. Queste sono cose che bisognerebbe chiedere a loro. Io non vedo il motivo per non ripartire da Allegri, chiaramente bisognerà avere le idee chiare e degli obiettivi comuni e condivisi da società e allenatore».

