Belfodil arrestato: l’ex Inter, Parma e Bologna ha tentato di strangolare la sorellina di 15 anni. La ricostruzione

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it (che cita Le Parisien), l’ex Inter, Bologna, Parma e Livorno Ishak Belfodil è stato sottoposto al fermo ieri pomeriggio con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della sorella 15enne.

Il nazionale algerino era tornato qualche giorno a casa, a Maurepas. Sarebbe scoppiato un diverbio con la sorella, degenerato in aggressione. L’attaccante avrebbe tentato di strangolare la 15enne: gli agenti giunti sul posto hanno constatato i segni dell’aggressione e hanno deciso così di arrestare il 31enne, avviando un’indagine per far chiarezza. Belfodil sarà sottoposto a interrogatorio durante le 48 ore nella vicina caserma di Elancourt. La sorella però non ha ancora sporto denuncia.

