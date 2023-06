Convocati Italia Under 21: Kean e Miretti nella lista UFFICIALE pre Europeo di Paolo Nicolato. L’elenco completo

L’Italia Under 21 prepara la fase finale dell’Europeo, con uno stage da mercoledì 7 a lunedì 12 giugno che precederà l’ufficializzazione della lista dei 23 convocati per l’Europeo, prevista per martedì 13. Per il raduno di Tirrenia, sono 28 i convocati di Nicolato: chiamati anche i due giocatori della Juventus Miretti e Kean.

L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Sorrentino (Monza), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli (Sampdoria);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Giovanni Fabbian (Reggina), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Moise Bioty Kean (Juventus), Samuele Mulattieri (Frosinone), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Pietro Pellegri (Torino).

Il programma

Mercoledì 7 giugno

Entro le 12.00, raduno c/o CPO di Tirrenia

Ore 14 – Conferenza stampa Nicolato (Zoom e in presenza)

Ore 17 – Allenamento (aperto alla stampa)

Giovedì 8 giugno

Ore 10 – Allenamento (chiuso)

Ore 17 – Allenamento (chiuso)

Venerdì 9 giugno

Ore 10 – Allenamento (chiuso)

Ore 15.30 – Incontro con UEFA per campagna CPR

Ore 17 – Allenamento (chiuso)

Sabato 10 giugno

Ore 10 – Allenamento (chiuso)

Ore 17 – Allenamento (chiuso)

Domenica 11 giugno

h. 10.00 allenamento (chiuso)

h. 17.00 allenamento (chiuso)

Lunedì 12 giugno

h. 10.00 allenamento (aperto alla stampa)

a seguire scioglimento della delegazione

