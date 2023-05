Birindelli sentenzia: «Allegri psicologo e dirigente, ma è mancato in campo». Le dichiarazioni dell’ex difensore bianconero

A Radio Bianconera, Birindelli ha parlato così del momento in casa Juve.

BIRINDELLI – «Allegri sicuramente ha dato una mano per non far mancare niente alla squadra, ha fatto il dirigente e lo psicologo anche e la parte di campo è stata forse trascurata. Se si perde energie in altro, poi qualcosa manca nella squadra. Ma lo ha fatto per il grande amore per la società».

