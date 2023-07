Pierpaolo Bisoli, allenatore del Sudtirol, ha parlato dopo l’amichevole contro il San Giorgio in vista della prossima stagione di Serie B

PAROLE – «Abbiamo migliorato la velocità di palla e l’attacco alla porta, i nove gol lo testimoniano, e in più l’applicazione messa contro una squadra di categoria superiore rispetto a quella affrontata domenica. Sono contentissimo di quello che stiamo facendo perché non ci sono infortunati e credo che questo sia un bel viatico per proseguire verso il secondo ritiro che andremo fare a e mettere benzina per il campionato. Rispetto all’anno scorso giochiamo con un pochino più di velocità. Questa è una squadra che ha voglia di lavorare, di migliorare e di rendere orgogliosi i propri tifosi e la propria società: nella fatica ci stiamo e penso che sia la cosa più bella».

