Yann Aurel Bisseck ha parlato così a Inter Tv dopo Bologna-Inter, ecco l’intervista sul gol e il big match di Serie A

Neanche lo stesso Yann Aurel Bisseck si sarebbe (forse) mai potuto aspettare una serata del genere. intervenuto a Inter Tv ecco la sua intervista sul big match di Serie A Bologna-Inter deciso da un suo gol. Qui le sue parole.

GOL – «Non l’avevamo provata in allenamento, ma tra compagni di squadra ci si capisce e succede di segnare così. Stasera abbiamo giocato in uno stadio difficile contro una bella squadra che ha un allenatore molto bravo. Ci hanno dato molto fastidio, hanno un tifo molto caldo, ma noi abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo vinto meritatamente».

EMOZIONI – «Bisogna sempre crederci, l’Inter mi ha preso per questo. Sicuramente capita di non avere tante occasioni per giocare, ma credo oggi di aver colto bene la mia occasione. Sono felice».

L’articolo Bisseck a Inter Tv: «Che feeling coi compagni, felice di una cosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG