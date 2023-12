Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua al termine del match vinto contro l’Udinese in campionato: le sue parole

Nel corso del postpartita di Inter Udinese, Yann Bisseck si è espresso così ai microfoni di Inter TV.

PRESTAZIONE E VITTORIA – «Sono molto, molto contento. È un campionato diverso rispetto ad altri, io do tutto in campo. Sono qui da pochi mesi, ma mi piace molto questo gioco propositivo in cui spesso vado in area, mi muovo molto, cerco la porta, se il gol arriva, arriva, altrimenti va bene lo stesso».

COM’È STATO INIZIARE DAL 1′ A SAN SIRO? – «Credo sia completamente diverso, è stata un’esperienza fantastica. È sicuramente meglio aver giocato in casa che le due partite di Champions League in trasferta. Con tutte questi tifosi è molto bello giocare qui».

SE MI STA AIUTANDO QUALCUNO IN PARTICOPLARE? – «Parlo sempre con tutti. C’è chimica e dialogo con tutti, ci sono tanti giocatori che hanno grande esperienza quindi cerco di ascoltare sempre tutti e imparare. C’è un bel mix in difesa, cerco di imparare da loro».

SUL MIO ITALIANO – «Sto provando, ci sto davvero provando ma è difficile. Parlo un pochino di italiano in campo ma non nelle interviste, non me la sento».

