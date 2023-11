Le dichiarazioni a Inter TV del giocatore dell’Inter Bisseck dopo il match di Champions League disputata contro il Benfica in trasferta

Ai microfoni di Inter TV, il giocatore dell’Inter Bisseck ha parlato così dopo la partita contro il Benfica.

PRIMO TEMPO – «È vero, sono d’accordo con Carlos. I primi minuti non siamo entrati in partita, non so per quale ragione, ma non di certo per i tanti cambi ma per una questione psicologica»

DIFFERENZA COL SECONDO – «Forse ci sono state diverse situazioni, credo che possa capitare. Ma qualsiasi cosa sia successa nel primo tempo l’abbiamo corretta nel secondo. Questo è il calcio, a volte succede».

REAZIONE MENTALE – «Bisogna solo pensare che non è finita. È tutta questione di non volerla perdere. Nell’intervallo eravamo tutti arrabbiati e siamo scesi in campo proprio con la voglia di non tornare a casa quel risultato e decisi a ribaltarla»

L’articolo Bisseck a Inter TV: «Primo tempo storto, poi abbiamo reagito» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG