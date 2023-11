L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa analizzando la gara contro il Benfica di questa sera

Le parole di Inzaghi dopo Benfica-Inter in conferenza stampa:

PARTITA –«Abbiamo parlato con i ragazzi durante l’intervallo, abbiamo apportato qualche modifica tattica ma non era questo il problema. Era un problema di approccio, di motivazione, che non può venire meno in partite di Champions. Sarebbe stato semplice cambiarne 4-5, ma non era la soluzione: non avevo giocatori sottotono, c’era l’Inter sottotono, compreso il suo allenatore. Ci siamo detti che un tiro poteva cambiare la gara, nel finale con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto fare una rimonta importante. Mi prendo la prestazione, so di non avere undici titolari ma venti e devo cercare di trovare spazio per tutti: sono tutti ragazzi che lavorano bene, li ho scelti con la società e devo trovare spazio a tutti».

SIPARIETTO – «Con Chiesa alla fine ci siamo salutati e non ci sono stati problemi. Oggi alla squadra ho parlato, ho la fortuna di avere ragazzi responsabili».

JOAO MARIO – «Non posso dare giudizi perché non l’ho mai allenato. Posso dire che all’andata, quando era in panchina, ero contento, perché è un giocatore di qualità che anche l’anno scorso ci ha dato fastidio. Bravissimo lui, ma dovevamo fare meglio noi».

