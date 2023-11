Le dichiarazioni a Inter TV di De Vrij dopo il match di Champions League disputato contro il Benfica in trasferta

Ai microfoni di Inter TV, il giocatore dell’Inter De Vrij ha parlato così dopo la partita contro il Benfica.

FASCIA DI CAPITANO – «Indossare la fascia è sempre molto bello, anche se non era la prima volta. Ci hanno messi in difficoltà soprattutto per colpa del nostro cattivo approccio. Loro ci hanno puniti a ogni occasione pericolosa, a questo livelli purtroppo non ti puoi permettere certi errori».

