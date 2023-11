Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha analizzato la pazza gara dei nerazzurri al Da Luz di Lisbona.

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dell’assurdo 3-3 maturato contro il Benfica. “Abbiamo parlato con i ragazzi, abbiamo apportato qualche modifica tattica ma non era un problema di tattica ma di approccio e motivazione che può venire meno in partite di questo tipo. Sarebbe stato semplice cambiarne 4-5 ma non avevo giocatori sottotono, avevo l’Inter sottotono”.

All’intervallo

“Ci siamo detti che un episodio poteva cambiare la gara e così è stato. Alla fine potevamo vincerla e con un pizzico di fortuna in più poteva anche capitare. Mi prendo la prestazione, so che non ho 11 titolari ma 20 e devo trovare spazio per tutti perché lavorano bene, li ho scelti insieme alla società, so cosa possono dare. Ho parlato alla squadra con toni giusti come sempre interagoisco con loro. Ho ragazzi intelligenti che hanno avuto una buona reazione”.

Marko Arnautovic

Su Joao Mario

“Non l’ho mai allenato, non saprei perché in Italia ha fatto male; all’andata era in panchina ed ero contento perché ha qualità e anche l’anno scorso ci ha dato parecchi fastidio come stasera. Ma anche noi potevamo fare meglio”.

La reazione

“Più che strategia o tattica quello che contava era l’approccio della squadra. Nel primo tempo l’abbiamo sbagliato ma nel secondo tempo abbiamo avuto un grande approccio, la squadra è stata corta, ha coperto bene il campo, abbiamo meritato di pareggiare e se Barella avesse seggnato avremmo vinto meritatamente”.

