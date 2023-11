Le dichiarazioni a Inter TV di Carlos Augusto dopo il match di Champions League disputato contro il Benfica in trasferta

Ai microfoni di Inter TV, il giocatore dell’Inter Carlos Augusto ha parlato così dopo la partita contro il Benfica.

PRIMO TEMPO – «Nel primo tempo non eravamo entrati bene in partita. Abbiamo un grande gruppo e una grande squadra e i tanti cambi non potevano essere una scusa per il primo tempo che abbiamo fatto. Nell’intervallo ci siamo parlati, siamo entrati con la testa giusta e abbiamo fatto una grande gara»

QUESTIONE MENTALE – «Sì, sì, mentale. Poi ci sono stati tanti cambi ma siamo in forma e non poteva essere una scusa. Era una questione mentale che poi abbiamo corretto nel secondo tempo»

TURNOVER – «Tutto il gruppo è forte. Sappiamo che con tanti cambi è più complicato perché con i più forti è tutto più facile da gestire. Ma sappiamo le nostre qualità e nel primo tempo non siamo entrati in campo. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene e mostrato le nostre qualità».

L’articolo Carlos Augusto a Inter TV: «Pareggio? Tutta questione mentale» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG