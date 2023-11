Ai microfoni di Inter TV il giocatore nerazzurro Bisseck ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la gara contro il Salisburgo

MINUTAGGIO – «Io non ho giocato molto fin qui, quindi sono pronto. Spero di avere più minuti, ovviamente serve un po’ di tempo per migliorare e mettere minuti nelle gambe, ma se il tecnico vorrà puntare su di me io sono pronto. Contento che il mister crede in me».

PRIMI MESI ALL’INTER – «Io ho giocato in club molto piccoli, quindi quando sono arrivato all’Inter ero un po’ nervoso. Tutti i compagni di squadra mi stanno aiutando a crescere e poi Milano è una bellissima città»

