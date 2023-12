I nerazzurri tornano alla vittoria dopo la sconfitta in Coppa Italia: uomini di Inzaghi nuovamente a più 4 sulla Juventus.

Le due squadre non si risparmiano sin dalle prime fasi del match: la prima chance è per il Lecce col destro di Gendrey che non sorprende Sommer sul suo palo. L’Inter risponde subito: Mkhitaryan serve Arnautovic che esalta i riflessi di Falcone col destro. A circa metà tempo Arnautovic è molto bravo a costruirsi un’azione da goal ma poi al momento di concludere calcia clamorosamente fuori. Successivamente Oudin crossa per Banda che manda fuori di testa mentre il mancino di Gallo finisce in curva. Sul finire di tempo la volée di Bisseck sbatte contro la traversa dopo lo splendido cross di Calhanoglu; al 43’ il tedesco riesce a segnare col colpo di nuca. I pugliesi rispondono subito con la discesa sulla fascia di Gallo che crossa basso per Strefezza: alto il tiro del capitano da ottima posizione. Si va a riposo sull’1-0.

Yann Bisseck

Al 49’ Carlos Augusto respinge il destro di Gendrey, l’arbitro prima assegna il rigore al Lecce e poi lo revoca dopo un on-field review. I nerazzurri sbagliano qualcosa in uscita favorendo la ripartenza dei giallorossi: Sommer si distende e blocca il destro di Banda. Poco dopo il sinistro di Mkhitaryan termina sui tabelloni pubblicitari; attorno all’ora di gioco Bisseck cerca la doppietta ma Falcone mette in angolo. La gara è ricca di occasioni da entrambe le parti: Falcone è attento sul mancino di Darmian. Il Lecce è più pericoloso grazie all’ingresso a centrocampo di Kaba ma al 78’ l’Inter chiude la partita col goal di Barella; il merito della rete è per metà di Arnautovic che libera il sardo con un meraviglioso colpo di tacco. All’83’ il Lecce resta in 10 per il rosso diretto a Banda che manda a quel paese il direttore di gara; nel finale Falcone si supera sul destro di Asllani. La gara termina 2-0 per l’Inter.

