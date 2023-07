Yann Bisseck, uno degli ultimi arrivati in casa Inter, ha espresso attraverso i social le sue prime emozioni in nerazzurro

Intervenuto sul proprio account Instagram, Yann Bisseck ha voluto mandare un messaggio per esprimere le proprie emozioni legate all’arrivo all’Inter. Il centrale si è trasferito in nerazzurro dall’Aarhus.

Il difensore scrive: « Sono ancora sopraffatto dalla sensazione di essere un nerazzurro adesso. Ringrazio i dirigenti ei responsabili dell’Inter per la fiducia che hanno riposto in me e prometto a tutti i interisti che darò sempre il massimo per voi e per la società! Naturalmente, un grande ringraziamento va anche ai miei amici e alla mia famiglia, nonché a @dodici_sm per il supporto incondizionato e il buon lavoro nei momenti buoni e cattivi! Ora è tempo di mettersi al lavoro e ci vediamo presto al Giuseppe-Meazza! FORZA INTER! ».

L’articolo Bisseck: «È tempo di mettersi al lavoro, ci vediamo presto al Meazza» – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG