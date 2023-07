Nel pomeriggio di oggi Yann Bisseck è arrivato a Milano e si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter, ma c’è una novità

Yann Bisseck si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter, ma c’è una novità all’orizzonte. Il difensore, arrivato oggi a Milano, non svolgerà le visite mediche domani (come di consueto con i nuovi acquisti).

Contento è contento.

Ben sbarcato a Milano #Bisseck! pic.twitter.com/RjitvjYqke — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 10, 2023

Il motivo lo rivela Sky Sport. I nerazzurri, infatti, vogliono fare un tentativo per cambiare le carte in tavola con l’Aarhus, club proprietario del cartellino del giocatore. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 7 milioni, ma i dirigenti nerazzurri proveranno ad ottenere una modifica nella trattativa in modo da poter dilazionare il pagamento su più rate. Qualora il club danese rifiutasse, i nerazzurri tornerebbero sui loro passi, pagando la clausola entro 48 ore.

