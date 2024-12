La crescita del dell’ex difensore dell’Aarhus prosegue senza pause: in questa intervista il centrale rivela il suo forte desiderio. Nel mondo del calcio professionistico la storia di Yann Bisseck è emersa come una trama particolarmente intricata: l’esperienza diretta del calciatore getta luce su dinamiche poco note al grande pubblico. Il difensore potrebbe giocare sia per la nazionale tedesca che per quella camerunese e nelle ultime settimane è arrivata alla federcalcio teutonica una mail falsa che rivelava la decisione dell’interista. L’intervista Yann Bisseck è stato intervistato dalla Bild e ha esplicitato senza ombra di dubbio la prioritaria aspirazione di rappresentare la Germania sul palcoscenico internazionale. L’intervento chiarificatore di Bisseck lascia trasparire un profondo legame con il tessuto calcistico tedesco, maturato attraverso la partecipazione a tutte le selezioni giovanili e rafforzato dal dialogo diretto con Nagelsmann, un fatto che ha suscitato in lui grande emozione e gratitudine. La telefonata Il contatto con […]

Leggi l’articolo completo Bisseck si confessa e rivela il suo obiettivo estremamente ambizioso, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG