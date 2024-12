I prossimi avversari dei nerazzurri nella massima rassegna europea per club sono apparsi in ripresa ultimamente al netto di qualche problema. Nel cuore della vibrante atmosfera dell’Allianz Arena, il Bayer Leverkusen ha registrato una vittoria significativa contro il gigante Bayern Monaco nel contesto del DFB Pokal, la coppa di Germania. Sotto la guida dell’allenatore spagnolo Xabi Alonso, la squadra ha mostrato grinta e abilità tattica. Tuttavia, la vittoria è stata offuscata da preoccupazioni per l’infortunio di un giocatore. La stagione delle Aspirine La squadra campione di Germania in carica è terza in campionato alle spalle di Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte; in Champions League la squadra di Xabi Alonso è sesta con 3 punti in meno dell’Inter seconda. Opzioni offensive limitate Xabi Alonso si trova a fronteggiare una riduzione significativa delle sue scelte in termini di attacco. Dopo l’assenza di Victor Boniface per problemi fisici, l’unico centravanti puro rimasto a […]

