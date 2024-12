I nerazzurri difficilmente faranno grosse operazioni a gennaio: c’è però grande curiosità su ciò che potrà accadere da giugno in poi. Nel mondo del calcio, il mercato dei trasferimenti gioca un ruolo cruciale nelle strategie delle squadre che ambiscono a competere ai massimi livelli, sia a livello nazionale che internazionale. L’Inter non fa eccezione a questa regola. Dopo un avvio di stagione che ha visto la squadra meneghina inciampare qualche volta di troppo, mostrando una certa fragilità difensiva, le cose sembrano essere cambiate per il meglio. Ma, quali sono le mosse future previste dalla dirigenza nerazzurra per mantenere e potenziare la competitività della squadra Inizio così così Appena qualche settimana fa, le prestazioni dell’Inter avevano sollevato più di qualche perplessità tra gli esperti e i tifosi. La solidità difensiva, che era stata una delle chiavi del successo nelle scorse stagioni, sembrava svanita, rendendo la squadra vulnerabile. Questo trend negativo, però, […]

