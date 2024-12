I nerazzurri molto probabilmente entro giugno dovranno acquistare un difensore centrale: la nuova proprietà vuole profili giovani. Diverse squadre ultimamente cercano di ringiovanire i propri organici con talenti promettenti, e l’Inter sembra aver posato il suo sguardo su una giovane promessa che potrebbe rinnovare la linea difensiva dei nerazzurri. Parliamo di Nicolò Bertola, centrale difensivo dello Spezia, classe 2003, che si trova sotto l’attenta osservazione del club milanese. Con una scadenza contrattuale imminente al giugno prossimo, il suo futuro è al centro di intense voci: il Secolo XIX fa il punto della situazione. Il piano dei nerazzurri in generale Il reparto difensivo dei nerazzurri è avanti con l’età sopratutto per quel che riguarda i perni centrali: i braccetti garantiscono ancora diversi anni al top. In bilico ci sono Acerbi, scadenza contratto 2026, e De Vrij, scadenza contratto a giugno. L’obiettivo Nicolò Bertola, per le sue qualità tecniche e per la […]

